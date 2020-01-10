Грозный, , 14:46 — REGNUM В Чечне поведут борьбу за чеченский фольклор, всячески пресекая случаи посягательства на него со стороны кого бы то ни было. Об этом заявил министр культуры Хож-Бауди Дааев.

На встрече с сотрудниками министерства — директором центра народного творчества Р. Даудовым и начальником отдела учебных заведений Ш. Цуруевым — он призвал предоставить ему все имеющиеся случаи посягательств на чеченский фольклор или исторических героев.

По словам министра, он не намерен стоять в стороне, когда воруют собранные в течение многих сотен лет образцы народного творчества: илли, назмы, песни, легенды, сказания, сказки, баллады, шутки.

«…В наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё — наш долг!» — написал Хож — Бауди Дааев на своей странице в Instagram.

Он призвал подписчиков в соцсети помочь в выявлении подобных фактов воровства.