Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM В период новогодних праздников в Ростове-на-Дону ликвидировано 38 свалок. Всего в ходе рейдов, проведённых в период с 1 по 8 января 2020 года, специалисты насчитали 51 свалку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время ведётся работа по ликвидации оставшихся», — уточнили в пресс-службе.

В период новогодних каникул в Ростове-на-Дону было задействовано 160 единиц спецтехники, предназначенной для вывоза мусора.