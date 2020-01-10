Кострома, , 14:45 — REGNUM В Костромской области с 2020 года расширен список претендентов на участие в программе профобразования, — сообщает ТРК «Русь"/

Повысить квалификацию или получить новую профессию бесплатно теперь могут все неработающие костромички, воспитывающие детей дошкольного возраста. Ранее на это могли рассчитывать только женщины в декрете.

Для приобретения профессии подойдёт любое образовательное заведение области, форму обучения — очную, очно-заочную, вечернюю или дистанционную — мамы выберут сами. Также они будут получать стипендию в размере МРОТ. Для этого из федерального и регионального бюджетов планируют выделить 8,8 миллионов рублей.

В 2019 году обучение по этой программе прошли 150 костромичек. Наиболее востребованными профессиями оказались воспитатель, бухгалтер, психолог, логопед, парикмахер, швея.--