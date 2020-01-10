Москва, , 14:39 — REGNUM Ученики российских школ (до 18 лет) смогут получать претендовать на гранты в размере 125 тыс. рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Гранты будут выплачиваться учащимся общеобразовательных учреждений, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий.

Критерии отбора — достижения в учёбе, подтверждённые дипломами победителей олимпиад, интеллектуальных конкурсов и мероприятий. Планируется, что в 2020 году получателями грантов станут 850 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2020 года н Начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ).

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