Владимир, , 14:32 — REGNUM Жители Владимирской области на новогодних каникул вызывали скорую помощь 2 тыс. 217 раз. Как сообщила пресс-службе регионального департамента здравоохранения, 587 вызовов было оформлено к детям.

В течение праздников 1 тыс. 112 человек были госпитализированы. Самыми частыми причинами обращения за помощью стали ОРВИ (495 случаев), гипертония (317), инсульты (79), кишечные инфекции (46), пищевые и алкогольные отравления (19 и 30 соответственно) и инфаркты (23). 232 человека во время праздников получили травмы, 19 человек пострадали в ДТП. Был зарегистрирован один случай отравления наркотиками.

При этом из владимирцев, которые вызывали скорую помощь, 75 уходили из дома до приезда медиков, 116 не открыли бригаде двери и 51 пациент отказался от осмотра врача.