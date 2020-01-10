Брянск, , 14:30 — REGNUM В Монголию отправлена партия тепловозов производства Брянского машиностроительного завода, сообщили 10 января в пресс-службе «Трансмашхолдинга». На Улан-Баторской железной дороге будут работать семь магистральных грузовых тепловозов и один маневровый.

Для заказчика в конструкцию серийных локомотивов внесли изменения, учитывающие климатические особенностями Монголии. Так, установлена дополнительная защита оборудования и бригады от пыли. Подверглись преобразованиям дизель-генератор, система воздухоочистки и конструктив высоковольтной камеры.

Брянские тепловозы работают в Монголии с 2011 года, в общей сложности на Улан-Баторской железной дороге задействовано 24 машины.