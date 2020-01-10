Махачкала, , 14:35 — REGNUM Десятки чиновников разного уровня были задержаны и арестованы в Дагестане за последние 2,5 года. С приходом к власти нового главы Владимира Васильева осенью 2017 года в республике началась масштабная антикоррупционная кампания, пик которой пришелся на 2018 год. Продолжится ли активная декриминализация органов власти региона и 2020 году? Этот вопрос задал корреспондент ИА REGNUM дагестанским политологам.

Сохранение большинства прежних руководящих кадров и факты правонарушений, совершенных уже в период правления Владимира Васильева, обуславливают необходимость продолжения антикоррупционной чистки, считает политолог Эдуард Уразаев. При этом кампания, по его мнению, перемещается на уровень глав муниципалитетов и руководителей предприятий и учреждений.

«В феврале 2019 года Васильев говорил, что власти переходят от мер привлечения к ответственности к искоренению условий для коррупции. Но, судя по всему, он понял, что без продолжения уголовного преследования вороватых чиновников управлять будет сложнее и сложнее», — отметил Уразаев.

Несколько иного мнения придерживается политолог Ханжан Курбанов. По его мнению, власти осознали, что лишь задержаниями чиновников заслужить доверия населения не получится и необходимо ставить иные приоритеты.

«Десятки громких задержаний чиновников в Дагестане уже состоялись. И сама власть региона, и даже Кремль поняли, что арестами укрепить авторитет Васильева уже не удастся. Необходимы конкретные шаги по выстраиванию диалога с дагестанским обществом. Нужно слушать и слышать людей. Но если даже состоятся какие-то задержания, для Дагестана они уже не будут громкими», — считает Курбанов.

Напомним, самые громкие задержания в рамках антикоррупционной чистки в Дагестане произошли 5 февраля 2018 года. В тот день по подозрению в крупных хищениях бюджетных денег силовики задержали врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также уже на тот момент бывшего министра образования и науки Шахабаса Шахова.

Всех четверых в тот же день доставили в Москву и поместили в СИЗО. В октябре 2019 года Гамидов и Юсуфов Лефортовским судом столицы были приговорены к 6,5 и 5,5 годам колонии за растрату 41 млн рублей при реконструкции здания под изолятор временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства в городе Махачкале. Расследование по остальным эпизодам продолжается.