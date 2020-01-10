Москва, , 14:20 — REGNUM Актриса Наталья Бочкарева, известная российскому зрителю по сериалу «Счастливы вместе», попросила прекратить уголовное преследование по обвинению в хранении наркотиков. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанная осенью 2019 года с кокаином артистка признала вину и раскаялась.

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Собеседник агентства заявил, что Бочкарева попросила назначить ей штраф ещё на стадии следствия, и с её ходатайством согласились. Во внимание было приятно отсутствие судимости, а признание вины, положительные характеристики и небольшая тяжесть преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 39-летняя актриса Наталья Бочкарёва была задержана сотрудниками ГИБДД в Москве. При ней были обнаружены 0,69 грамма кокаина. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

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Ранее актриса назвала подобные обвинения ложью, а видео со своим задержанием сотрудниками правоохранительных органов, проявившее в сети, монтажом. 9 января стало известно, что следствие прекратило уголовное преследование Бочкаревой, попросив суд о назначении ей штрафа. Материалы дела переданы в Преображенский районный суд.