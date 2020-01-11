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Война. Хроника 1941-1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 января: Красная армия готовится открыть путь на Берлин.

11 января 1945 года Красная армия закончила ускоренные подготовки к крупнейшему стратегическому наступлению по всему советско-германскому фронту. Ей предстояло разбить группировки врага в Восточной Пруссии и Польше, открыв путь на Берлин.

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