Сухум, , 14:28 — REGNUM Круглосуточную охрану распорядился установить глава МВД Абхазии Раули Смыр на территории комплекса правительственных зданий. Об этом РИА Новости 10 января сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В представительстве ведомства также отметили, что главной задачей для сотрудников правоохранительных органов является недопущение столкновений между сторонами конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, группы людей начали собираться 10 января возле здания администрации президента и правительственного комплекса Абхазии. В соцсетях размещались призывы как к оппозиционным силам, так и к сторонникам президента республики Рауля Хаджимбы.

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