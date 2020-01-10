Ташкент, , 14:17 — REGNUM Между Ташкентом и китайским Чэнду открыт новый прямой авиарейс с частотой три раза в неделю, сообщает 10 января агентство «Синьхуа».

Пассажирские перевозки будет выполнять китайская авиакомпания Zhejiang Loong Airlines Co. Ltd. Из Ташкента в Чэнду самолет отправляется в 15 часов 10 минут (13:10 мск), а прибывает в 19 часов 40 минут (14:40 мск). Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2019 года авиакомпания «ИрАэро» запустила авиарейсы по маршруту Москва — Андижан — Москва. В начале декабря также был запущен прямой авиарейс Тегеран — Ташкент.

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