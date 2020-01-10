Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Разработчики из Valve заявили, что Dota Underlords выйдет из «беты» в конце февраля 2020 года. Одновременно с этим официально начнётся первый сезон проекта, сообщалось 9 января на странице игры в Steam.

Точная дата старта сезона пока не сообщается. Пока игра находится в режиме бета-тестирования, разработчики обещают выпустить ещё одного лорда.

Напомним, Dota Underlords — это многопользовательская тактическая игра в поджанре «автошахматы» (или автобатлер). Её релиз состоялся в июне 2019 года.

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