Красноярск, , 14:15 — REGNUM В Красноярском крае в настоящее время регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в краевом управлении Роспотребнадзора.

С 30 декабря по 5 января в регионе заболели 4642 человека. Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 17,1 на 10 тыс. населения. По данным ведомства, это ниже эпидпорога на 44,3%.

В Красноярске за отчётную неделю ОРВИ и гриппом заболели 3317 человек. Показатель заболеваемости — 30,3 на 10 тыс. населения, что на 39,7% ниже эпидпорога. В основном в крае и городе болеют дети.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время заболеваемость вызвана преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Однако вместе с тем обнаружены вирусы гриппа A (H1N1) pdm09 и гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омскую область пришёл грипп.