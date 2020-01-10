Москва, , 14:01 — REGNUM Целый ряд сотрудников Федеральной службы безопасности поплатились своими должностями. Известно, что из центрального аппарата ФСБ уволили тех силовиков, кто снимал на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке. Данные о количестве лишившихся должностей сотрудников ведомства разнятся.

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Так, издание Znak.com со ссылкой на источники сообщил о пяти уволенных, причём не рядовых, силовиков «с хорошими должностями». Собеседник РБК заявил о 16 сотрудниках, работавших в отделе «П». Это подразделение занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

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«Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — уточнил источник в силовых структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря у главного здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу. Нападавшим оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. В результате погиб один сотрудник ФСБ, пять человек, включая гражданского, получили ранения. Позднее в больнице скончался второй раненый сотрудник правоохранительных органов.