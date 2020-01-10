Смоленск, , 13:59 — REGNUM Следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Соинского сельского поселения Хиславичского районе, из-за действий которых 59-летний инвалид остался без жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 10 января.

О своей проблеме мужчина рассказал на личном приёме граждан руководителем СУ СК России по Смоленской области Анатолием Ухановым и заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым («Единая Россия»). Он сообщил, что был зарегистрирован в деревне Соино Хиславичского района и признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для того чтобы провести капитальный ремонт, ему было предложено временно снять жилье. После этого инвалида сняли с регистрационного учета без предоставления другого жилья. Сегодня мужчина оказался без постоянной регистрации, что не даёт ему возможности получать дополнительные социальные льготы.

После обращения инвалида следственные органы провели проверку. По её результатам возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Ещё одно дело следователи возбудили после обращения к главе СУ СКР местной жительницы, которая пожаловалась на бездействие приставов — с 2004 года она не может получить алименты на сына. По результатам проверки следователи усмотрели в действиях приставов признаки злоупотребления должностными полномочиями и возбудили дело.