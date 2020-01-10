Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Сильный туман, окутавший несколько районов Петербурга, пока не затронул работу аэропорта «Пулково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 января в управляющей компании аэропорта.

Туман отмечается сейчас в северных районах города, а «Пулково» расположен на юге города, и пока погодные условия там благоприятные. «Мы работаем в штатном режиме, небо чистое», — подтвердили в аэропорту.

Заметим, небоскреб «Лахта-центра» уже скрылся в туманной пелене. Главное управление МЧС по Петербургу предупредило, что в ближайшие три часа в Северной столице местами ожидается туман, синоптики полагают, что он лишь усилится.