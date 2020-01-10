Грозный, , 13:55 — REGNUM В 2020 году в Чечне будут построены 11 новых школ, реализация десяти проектов будет начата в наступившем году. Еще одна школа — переходящий с 2019 года объект, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе главы и правительства республики.

«К сожалению, это не решит проблему трехсменного обучения, но позволит сохранить ее на том же уровне», — рассказал заместитель министра образования Ахмед Усманов.

По его словам, в настоящее время в республике обучаются в три смены воспитанники 80 школ.

Напомним, в Чечне к началу 2020 года должны были сдать в эксплуатацию 40 объектов образования, в том числе 18 школ и 22 детских сада. К 1 сентября 2019 года открыли свои двери для школьников пять новых школ.

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