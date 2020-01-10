Москва, , 13:51 — REGNUM На нескольких участках шоссе Энтузиастов на востоке Москвы ввели временные ограничения движения из-за ремонта инженерных сетей. Об этом 10 января сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 9 января по 25 апреля действует ограничение на следующих участках шоссе Энтузиастов: от проезда Шелихова до бульвара Сенкевича (круглосуточно); дублер шоссе Энтузиастов от дома 50 до дома 54, строение 3 (круглосуточно, одна полоса). Также с 9 января по 15 марта ограничено движение на участке шоссе Энтузиастов от улицы Душинская до дома 12, строение 3 (круглосуточно, поэтапное занятие до двух полос).

С 16 марта по 25 апреля круглосуточно движение ограничат на улице Душинская до дома 12, корпус 2 по шоссе Энтузиастов (поэтапное занятие одной полосы).

С 9 по 15 января ограничат движение на участке проезда Энтузиастов в районе пересечения с шоссе Энтузиастов, с 10 января по 25 апреля — на участке шоссе Энтузиастов от дома 28 до дома 32, строение 34, с 13 января по 30 апреля — на участке шоссе Энтузиастов от дома 56А, строение 2 до дома 58. С 1 февраля по 2 марта — на улице Владимирская в районе дома 56А, строение 2 до пересечения с шоссе Энтузиастов.