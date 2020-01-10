Омск, , 13:44 — REGNUM В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 30 декабря по 5 января в Омской области зарегистрировано 5495 случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,1% ниже эпидпорога.

С начала текущего эпидсезона (с сентября 2019 года) лабораторно подтверждено два случая гриппа (один случай гриппа A/H3N2 и один случай гриппа В).

Как сообщало ИА REGNUM, три вируса гриппа активны в Приморье.