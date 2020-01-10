Химки, Московская область, , 13:47 — REGNUM Экс-участник поп-группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов умер в Подмосковье в возрасте 47 лет. Об этом 10 января рассказал продюсер и участник музыкального коллектива Сергей Конев.

«Скончался вчера. По предварительной версии, он упал и ударился головой», — приводит ТАСС слова Конева.

Также он рассказал, что Абрамов после падения долго пролежал на улице, в результате чего у него произошло частичное обморожение.

«Вырезали гематому из головы, но не спасли уже», — рассказал продюсер поп-группы.

Кроме этого, он рассказал, что незадолго до кончины у Юрия Абрамова была серьёзная травма головы и это, по мнению продюсера, могло ускорить кончину артиста.

При этом Конев рассказал также о версии избиения покойного перед смертью, однако она в настоящий момент не подтверждена.

Напомним, Юрий Абрамов родился в подмосковных Химках в 1972 году и в качестве МС выступал с музыкальным коллективом «140 ударов в минуту» с 1999 года, а в 2002 году ушел из группы.