Москва, , 13:43 — REGNUM Завтра, 11 января, в Париже будут предприняты повышенные меры безопасности. Это связано с запланированными очередными манифестациями профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы. С таким предупреждением гражданам РФ выступило министерство иностранных дел России.

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«11 января в Париже запланированы очередные манифестации профсоюзов, — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter. — Повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта вблизи мест проведения протестных акций».

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Как сообщало ИА REGNUM, намерения властей Франции провести в стране очередную пенсионную реформу, которая призвана унифицировать пенсионную систему и стимулировать граждан работать после достижения пенсионного возраста, вызвала недовольство граждан. Жители Пятой республики в знак протеста вышли на улицы. Забастовки, начавшиеся по инициативе профсоюзов с 5 декабря, продолжаются до сих пор. Всего, по данным МВД Франции, к протестам против пенсионной реформы присоединились 452 тыс. человек.

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