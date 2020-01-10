Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Американская корпорация Boeing обнародовала внутреннюю переписку сотрудников, судя по которой, работники знали о проблемах с самолетами модели 737 MAX. Об этом сообщает телеканал CNN.

В документах есть переписка сотрудников о том, что Boeing пыталась скрыть проблемы с автопилотом от инспекторов Федерального агентства гражданской авиации США.

Кроме того, в переписке один из сотрудников написал, что не разрешает своей семье летать на 737 MAX, поскольку воздушное судно разработано «клоунами, которыми руководят обезьяны».

Отмечается, что документы были опубликованы в рамках политики открытости компании. Вместе с тем в Boeing назвали данную переписку сотрудников «абсолютно неприемлемой» и не отражающей позицию компании.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер 737 MAX до сих пор запрещен к полетам в большинстве стран мира после авиакатастроф в Индонезии в Эфиопии. Причиной последней авиакатастрофы стали ошибки программного обеспечения самолета.

На фоне последних происшествий Деннис Меленберг объявил об уходе с поста генерального директора компании Boeing. Меленберг возглавил Boeing в 2015 году, ранее он занимал другие руководящие должности в компании, а его общий стаж работы в Boeing составляет 34 года.

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