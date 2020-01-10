Сеул, , 13:41 — REGNUM Представители более 100 общественных организаций в Южной Корее осудили убийство иранского генерала военными США и призвали правительство страны не направлять военный контингент в Ормузский пролив в составе американской коалиции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 10 января представители 107 общественных организаций провели на площади Кванхвамун в Сеуле пресс-конференцию, во время которой заявили, что убийство генерала Сулеймани является нарушение международного права и суверенитета Ирака и вся ответственность за ухудшение ситуации на Ближнем Востоке лежит на плечах США, поэтому у Сеула нет причин поддерживать Вашингтон и участвовать в военных действиях по инициативе американцев.

Кроме того, участники пресс-конференции раскритиковали просьбу посла США в Южной Кореи Гарри Харриса, который выразил надежду на отправку южнокорейских военных в Ормузский пролив.