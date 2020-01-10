Владивосток, , 13:38 — REGNUM В настоящее время специалистами Роспотребнадзора не выявлено ни одного случая пневмонии у людей, которые въезжают из Китая в Приморский край. Об этом 10 января сообщает региональное управление ведомства.

По данным Роспотребнадзора, специалистами санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска через государственную границу России на территории Приморского края в период с 30.12.2019 г. по 09.01.2020 г. было досмотрено 38 994 лиц, прибывших из-за рубежа, на наличие признаков инфекционных заболеваний.

«С признаками инфекционных заболеваний, за данный период выявлен 1 человек прибывший из Таиланда, окончательный диагноз: бронхиальная астма, обострение», — говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Также в сообщении указывается, что в целях предупреждения заноса и распространения инфекционных болезней на территории региона, специалистами ведомства проводится опрос и термометрия, с использованием тепловизионного оборудования, членов экипажей и пассажиров, которые прибывают в пункты пропуска из неблагополучных по опасным инфекционным болезням стран, и в том числе — из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу меряют температуру у пассажиров аэропорта «Пулково», Большого порта и Пассажирского портов Петербурга, чтобы не допустить завоза и распространения на территории города инфекционных болезней из-за рубежа.