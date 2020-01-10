Афины , , 13:19 — REGNUM Стороне защиты гражданина РФ Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег, не удалось добиться переноса слушаний по делу на другую дату.

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Как сообщила председатель суда Екатерини Сакелларопулу, участвующие в процессе 33 судьи сегодня, 10 января, единогласно приняли решение отказать в удовлетворении соответствующего ходатайства правозащитников, передаёт ТАСС.

Напомним, рассмотрение апелляции на решения минюста Греции об экстрадиции российского специалиста по технологиям блокчейна Винника планировалось на 24 марта 2020 года. Однако председатель Госсовета Екатерина Сакелларопулу назначила рассмотрение дела на 10 января «в виду его чрезвычайной важности».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Александр Винник был задержан в июле 2017 года в Греции по запросу властей США. Его обвиняют в отмывании миллиардов долларов с помощью созданной им криптовалютной биржи, а также в сговоре с целью легализации средств. Экстрадиции Винника добиваются Россия, Соединённые Штаты, а также Франция, которая обвиняет гражданина РФ в вымогательстве и краже личных данных.

.20 декабря 2019 года министерство юстиции Греции приняло решение экстрадировать Винника во Францию. Однако решением суда от 23 декабря выдача гражданина РФ была приостановлена.