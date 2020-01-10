Москва, , 13:17 — REGNUM В 2020 году рынок автобусных перевозок в России останется в том же состоянии стагнации, в каком он пребывал в течение 2019 года. В то же время участники рынка надеются на принятие законопроектов, которые помогут выправить ситуацию к лучшему. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 января заявил заместитель исполнительного директора сервиса путешествий Туту.ру Сергей Николаев.

«Общая тенденция рынка сохранится. Рост цен будет сдерживать падение спроса на легальных перевозчиков. Перевозчики будут вынуждены конкурировать по ценам с нелегалами, при этом неся серьёзные потери на обеспечение безопасности перевозок», — заявил Николаев.

«С точки зрения пассажира это плюс, но в долгосрочной перспективе такие низкие цены не позволят вовремя обновлять автобусный парк регулярным перевозчикам, а нелегалы смогу дальше возить пассажиров, не задумываясь о жизни и здоровье пассажиров», — отметил он.

По некоторым оценкам, общий размер потерь легального рынка от работы нелегалов составил около 60 млрд рублей в 2019 году, а теневой рынок составляет от 30% до 50% от всего объема перевозимых пассажиров на автобусах.

В то же время к концу 2020 года возможно принятие ряда законопроектов, которые смогут если не полностью, то максимально закрыть доступ нелегалов к пассажирам, указал эксперт.

Это обстоятельство внушает уверенность всем участникам легального рынка автобусных перевозок, который, тем не менее, пока что остаётся в достаточно сложном положении.

«В целом рынок регулярных автобусных перевозок в России прибывал в уходящем году в стагнации. Не наблюдалось ни существенного роста перевозок, ни значительного спада. Прогнозируемый годом ранее спад перевозок в 10% не оправдался, и это можно счесть позитивом», — добавил Николаев.

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