Москва, , 13:16 — REGNUM Введение штрафных санкций за бесплатный проезд по платным магистралям недопустимо и нарушает права граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Фракция «Справедливая Россия» категорически не согласна с такой инициативой. Сеть платных дорог расширяется каждый год, но далеко не везде рядом с платной трассой есть альтернативные варианты бесплатного проезда. Именно поэтому, чтобы добраться до своего дома, люди с небольшим достатком вынуждены прорываться сквозь шлагбаумы», — заявил Миронов.

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В декабре 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о дифференцированных штрафах за неуплаты проезда по платным дорогам. Минимальный штраф составит 2,5 тыс. рублей.

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