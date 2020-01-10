Ирвайн, США, , 13:15 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment анонсировали новое «приключение» (сюжетный режим для одного игрока) для Hearthstone под названием «Пробуждение Галакронда». Его трейлер представители компании опубликовали 9 января на YouTube-канале игры.

«Пробуждение Галакронда» будет состоять из четырёх глав: первая выйдет 21 января 2020 года, последняя — 11 февраля 2020 года. Сообщается, что это приключение станет последним в общем сюжете, который начался с «Похищения Даларана».

Напомним, Hearthstone — это многопользовательская коллекционная карточная игра. Её события разворачиваются в фэнтезийной вселенной Warcraft.

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