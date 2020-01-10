Москва, , 13:13 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предлагают утвердить льготы на проезд по платным дорогам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Фракция «Справедливой России» готовит соответствующие поправки», — сообщил Миронов.

По его словам, правом бесплатного проезда должны пользоваться жители населенных пунктов, через которые проходит платный участок. Кроме того, говорит он, «льготы на проезд нужно ввести для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей, людей с инвалидностью».

»Нужны гарантии социальной поддержки, потому что сейчас платные дороги ведут к обострению имущественного неравенства в стране», — заявил парламентарий.

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