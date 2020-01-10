Бишкек, , 13:10 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство парка дружбы Киргизии и Азербайджана, сообщили 10 января в пресс-службе киргизского лидера.

Отмечается, что открытие парка состоится в 2020 году в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киргизию. Жээнбеков отметил, что парк строится в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Кроме того, представители Азербайджана планируют построить среднюю школу в Бишкеке. Соответствующие договоренности были достигнуты на Тюркском саммите в Чолпан-Ате в 2018 году и Баку в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря мэр Бишкека Азиз Суракматов и посол Азербайджана в Киргизии Гидаят Оруджев Худуш оглы заложили капсулу в фундамент школы, которую построят на деньги азербайджанского правительства.

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