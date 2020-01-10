Грозный, , 13:08 — REGNUM Прокуратура и Следственный комитет РФ по Чечне организовали проверку по факту гибели двоих детей в Ножай-Юртовском районе. Трагедия произошла в новогодние каникулы, 3 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Две сестры девяти и семи лет утонули в небольшом горном водоеме на территории села Гуржи-Мохк. По предварительным данным, девочки провалились под лед и не смогли выбраться. Их тела обнаружили местные жители.

В ходе проверки будут установлены причины, способствующие гибели детей, а также будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за организацию безопасности на водных объектах и принятие мер по предупреждению ЧС.