Златоуст, Челябинская область, , 13:08 — REGNUM Ученики трёх школ Златоуста жалуются на некачественное питание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в челябинском паблике общественной организации «Гражданский патруль» в соцсети ВКонтакте.

В организацию обратились родители детей. По словам самих учащихся, у школьных обедов качество такое, что даже свиньи с отвращением бы отказались. После столовых дети жаловались на понос и рвоту.

В одной из школ на обед дают некачественную капусту. В другой дети жаловались на недоваренную и холодную еду.

Всего с 13 декабря общественники получили от родителей учащихся 27 сигналов о плохих обедах. А затем обратились в областной Роспотребнадзор и попросили проверить качество еды в вызвавших нарекания школах.