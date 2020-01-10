Уфа, , 13:09 — REGNUM Места для крещенских купаний будут оборудованы в каждом районе Уфы. Об этом 10 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, всего для крещенских купаний будут подготовлены семь купелей на озерах Кустарево и «Солдатское» и на реках Уфа и Белая.

С адресами купелей можно ознакомиться на сайте городской администрации. Отмечается, что рядом с купелями будут дежурить врачи, спасатели, стражи порядка и сотрудники городского Центра общественной безопасности.

Купели будут оборудованы поручнями и лестницами. Помимо этого, в местах массового купания установят палатки с обогревом для переодевания, полевые кухни, где можно будет попить горячий чай.

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