Москва, , 13:06 — REGNUM Количество долгостроев в Москве снизилось до 260 в 2019 году. Об этом 10 января сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

За год из перечня долгостроев было исключено 52 объекта. Сейчас на контроле властей стоит 260 объектов, из которых «24 — федеральные; 152 — инвестиционные; 84 — городской заказ», — сказали в Мосгосстройнадзоре.

Из 52 исключенных долгостроев 19 было достроено в рамках городского заказа, 28 — инвестиционные, пять — федеральные. Восемь объектов было введено в эксплуатацию. В их число вошли спортивно-оздоровительный комплекс на Марьинском бульваре, культурно-деловой центр в районе Лианозово и другие. Еще 21 объект получил разрешение на строительство.

На 23 площадках, где строительство нецелесообразно продолжать, либо оно так и не было начато, проведут работы по благоустройству.