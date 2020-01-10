Астрахань, , 13:04 — REGNUM В Астраханской области с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года 2409 человек заболели ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 23,6 человека на 10 тысяч населения. Это почти на 45% ниже расчетных эпидемических пороговых величин. За неделю были госпитализированы 396 человек с проявлениями ОРВИ.

Также в первую неделю 2020 года в регионе были зарегистрированы вирусы гриппа «В». Прививки от гриппа сделали более 497 тыс. детей и взрослых — 48,8% от общей численности населения.

Ранее региональный минздрав сообщил о создании в Астрахани дополнительных коек для лечения взрослых и детей с неосложнённым течением ОРВИ и гриппа. Места оборудованы в городской клинической больнице № 2 имени братьев Губиных, больнице №3 имени Кирова и в областной детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой. В период распространения вирусных инфекций жителям региона посоветовали избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях.