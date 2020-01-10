Красноярск, , 13:00 — REGNUM В Красноярске с 18 часов (местное время) 10 января до 18 часов 13 января ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Такие периоды красноярцы называют режимами «чёрного неба».

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 19 часов 27 декабря 2019 года до 19 часов 31 декабря.

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