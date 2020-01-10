Калуга, , 13:56 — REGNUM В Калужской области с 25 по 27 января 2020 года пройдут тематические мероприятия всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» с участием представителей волонтёрского движения и некоммерческих организаций. Ключевым символом акции станет маленький кусок хлеба весом в 125 граммов — именно такая норма выдачи хлеба была установлена во время блокады миллионного города, сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания калужской региональной дирекции Года памяти и славы.

Встреча жителей Калуги, переживших блокаду Ленинграда. 2019 год Фото калужского городского Совета ветеранов войны и труда.

В рамках акции «Блокадный хлеб» предусмотрено посещение ветеранов-блокадников и оказание им необходимой помощи. В настоящее время в Калужской области проживают более 80 граждан, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда». В образовательных организациях региона — школах, колледжах и в вузах — состоятся памятные мероприятия, а также всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».

27 января отмечается День воинской славы России — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Он даст старт Году памяти и славы, который объявлен в России в 2020 году указом президента Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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