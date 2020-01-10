Геленджик, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Десятки жителей Геленджика вышли на стихийный митинг против планов по застройке части побережья. Возмущение людей вызвали попытки строителей установить бетонный забор прямо на берегу моря. Видео появилось в социальных сетях.

Как пишет «Живая Кубань», на месте установки забора уже начали рыть котлован, при этом никаких разрешительных документов не представили.

Жители соседних домов заявляют о нарушении Водного кодекса и опасаются, что в итоге останутся без удобного доступа к морю. Люди рассчитывают, что в ситуацию вмешаются региональные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Кубани законодательно ограничили строительство на побережье — речь идёт о запрете строительства высотных зданий в 500-метровой зоне берега.