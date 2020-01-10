Махачкала, , 12:54 — REGNUM В земельной махинации заподозрили в Дагестане бывшего главу администрации села Агач-аул Карабудахкентского района. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и подделке документов, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе МВД России по республике.

Установлено, что подозреваемый в сговоре с четырьмя жителями района в период с августа 2015 по ноябрь 2019 года изготовил фиктивные договоры купли-продажи земельного участка площадью два гектара в городе Махачкале.

По данным полиции, сделано это было для дальнейшей разбивки участка на более мелкие и перепродажи их третьим лицам. Ущерб от действий злоумышленников, по оценке следствия, превысил 1,2 млн рублей. Все подозреваемые в настоящее время задержаны, расследование дела продолжается.

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