Москва, , 12:49 — REGNUM Перебои в работе итальянских воздушных гаваней возможны в связи с профсоюзными забастовками. Об этом говорится в опубликованном 10 января сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Профсоюзы сектора гражданской авиации Италии запланировали забастовки в период с 11 по 25 января. В связи с этим сбои возможны в работе аэропортов Рима и Болоньи, а также регионов Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане часто отправляются в Италию с туристическими или деловыми целями. В декабре забастовку в этой стране объявили курьеры компании FedEx, их возмутила чрезмерная нагрузка перед праздниками.

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