Владикавказ, , 12:44 — REGNUM Бывших сотрудников завода «Электроцинк» в Северной Осетии будут трудоустраивать в приоритетном порядке на появляющиеся новые рабочие места.

«При создании новых производств в первую очередь будут предлагаться вакансии нуждающимся в трудоустройстве работникам завода», — цитирует ТАСС главу минпрома республики Хайдарбека Бутова.

По данным комитета РСО-Алании по занятости населения, в настоящее время более 70 предприятий и организаций предоставили информацию о наличии вакансий на своих производствах. В ведомстве в первую очередь предлагают их оставшимся без работы сотрудникам «Электроцинка».

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Как сообщало ИА REGNUM, после пожара на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии, который произошел в ночь на 21 октября 2018 года, производство было закрыто. Были уволены более тысячи человек. Спустя год все еще остающиеся без работы люди вышли на митинг и потребовали от властей республики обратить внимание на их проблемы, В первую очередь они просили решить вопрос с работой.