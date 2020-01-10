Майминский район, Алтай, , 12:44 — REGNUM Вдоль Чуйского тракта на Алтае распространяется неприятный запах, который отмечают как местные жители, так и туристы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, источником запаха являются поля фильтрации жидких отходов на мусорном полигоне в Майминском районе.

По словам главы региона Олега Хорохордина, проинспектировавшего полигон, проблема существует давно, хотя по документам всё в порядке.

«За прошедшие годы сюда вывезено менее 90 тысяч тонн отходов, что существенно ниже допустимой нагрузки. Однако, раз запах имеется, значит на полигоне есть технические недоработки», — заявил он.

Глава также отметил, что со временем свалка будет ликвидирована, а отходы будут перерабатываться на заводе. Проблему жидких отходов решат, «доведя до ума» построенные, но не действующие очистные сооружения. Олег Хорохордин напомнил, что Алтай входит в число самых экологически чистых регионов страны, призвав на деле поддерживать это звание.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории республики было ликвидировано более 4,1 тыс. несанкционированных свалок и куч мусора. С них вывезено более 2,75 тыс. тонн отходов.

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