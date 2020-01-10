Сухум, , 12:44 — REGNUM Нового судью ввел председатель Верховного суда (ВС) Республики Абхазия Омар Берулав в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов президента Республики Абхазия». Соответствующее объявление было размещено 10 января на сайте ВС.

Сообщается, что взамен судьи Романа Кварчии, которому ранее был дан отвод, в коллегию включили Екатерину Онищенко.

«Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, беспорядки в Сухуме начались после того, как Верховный суд Абхазии не признал недействительными президентские выборы, прошедшие в 2019 году. Истцом был проигравший на выборах кандидат в президенты Алхаса Квициния, который подал иск на основании малого разрыва между количеством голосов отданных за него и победившего тогда Рауля Хаджимбу. После начала протестов суд нашел основания для пересмотра дела.