Симферополь, , 12:47 — REGNUM В 2019 году крымские прокуроры выявили более 50 тысяч нарушений в различных сферах, из них более 60 в бюджетной сфере. Об этом 10 января на торжественном мероприятии в честь 298-й годовщины со дня образования прокуратуры РФ заявил прокурор Крыма Олег Камшилов.

«Работники прокуратуры республики в прошлом году в различных сферах выявили 52 тысячи нарушений закона, с целью устранения которых было внесено более 10 тысяч представлений. Свыше 11 тысяч лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. Судами республики рассмотрено и удовлетворено около трёх тысяч исков», — отметил Камшилов.

По его словам, в связи с выявленными злоупотреблениями в бюджетной сфере прокурорами в следственные органы направлено более 60 материалов проверок. Возбужденно и расследуется 36 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что в ближайшие годы у республиканской прокуратуры прибавится работы в связи с увеличением объёмов строительства социальной инфраструктуры на полуострове.

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