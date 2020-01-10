Донецк, , 12:40 — REGNUM Инфекционные заболевания и неуставные отношения стали основными причинами небоевых потерь среди украинских силовиков за минувшую неделю в Донбассе, сообщил 10 января во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Прошедшая неделя отметилась существенным увеличением санитарных потерь в вооружённых формированиях Украины, связанных с вирусными и инфекционными заболеваниями», — сказано в сообщении.

Басурин рассказал, что за минувшую неделю три боевика скончались от пневмонии, ещё 68 оказались в больнице, шесть человек получили травмы из-за неуставных отношений, ещё двое — огнестрельные ранения, а один боевик совершил самоубийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с людьми, находившимися в украинском плену.

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