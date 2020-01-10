Томск, , 12:31 — REGNUM Школьников в Томской области вновь проверят на «предрасположенность к наркотикам», сообщили ИА REGNUM 10 января в региональной администрации.

Уточняется, что областной бюджет направит в 2020 году 330 тысяч рублей «для раннего выявления склонности к употреблению наркотиков и психотропных веществ у подростков».

Такие исследования в формате социально-психологического тестирования проводятся в Томской области с 2014 года. Они касаются учащихся 7−11 классов и являются добровольными.

В 2019 году в исследованиях приняли участие 33 463 школьника (82,4% от всех несовершеннолетних, подлежащих тестированию). У 9,4% тестируемых (3148 учащихся) выявили повышенную склонность к зависимому поведению. Ещё 3,1% прошедших тестирование (1044 человек) попали в «группу риска». Их направили медицинские тесты. 47 человек от них отказались. Фактическое употребление наркотиков подтвердилось в одном случае.

В текущем году тестирование пройдёт в октябре-ноябре.

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