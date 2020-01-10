Москва, , 12:28 — REGNUM Почти 90% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России, хотя путешественники стали чаще выбирать поездки на автобусе за рубеж. Об этом 10 января сообщил сервис путешествий Туту.ру по результатам анализа продаж билетов на автобусы в 2019 году.

В десятку самых популярных автобусных маршрутов в 2019 году по России вошли следующие: Москва — Санкт-Петербург, Москва— Ростов-на-Дону, Москва — Воронеж, Москва— Переславль-Залесский, Москва — Киржач, Москва— Ярославль, Москва — Нижний Новгород, Москва— Тула, Екатеринбург —Челябинск, Москва — Иваново.

Среди зарубежных направлений в почете у граждан России в 2019 году, как и годом ранее, остались Белоруссия, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония. Популярность зарубежных маршрутов на автобусе выросла на 12% в сравнении с 2018 годом.

Тройку самых популярных зарубежных маршрутов заняли Москва— Минск, Санкт-Петербург— Таллин и Москва— Киев.

При этом также заметно возрос спрос на маршруты из Санкт-Петербурга в Прибалтику. Так, по маршруту Санкт-Петербург—Таллин доля пассажиров выросла на 70% (с 5% до 8%).

Следует отметить, что из десятки самых популярных выбыли маршрут Москва — Симферополь (с 10-й строчки на 30-ю). Доля пассажиров уменьшилась в два раза, а цена на билет осталась на уровне 2018 года. Впрочем, само по себе это не указывает на падение интереса к Крыму, поскольку путешественники могли изменить выбор в пользу авиарейсов, отмечают специалисты сервиса.

За пределами десятки также оказались рейсы Москва — Рязань (переместился с 8-й строчки на 13-ю) и Санкт-Петербург — Великий Новгород (переместился с 9-го на 12-е место).

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