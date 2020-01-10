Курган, 10 января 2020, 12:26 — REGNUM Компания-спонсор, которая передала курганскому Обществу слепых просроченные продукты для подарков, проводит внутреннюю проверку. Её цель — выяснить, как негодные к употреблению сладости попали в подарочные наборы для инвалидов.
Как пояснил руководитель компании Алексей Якимов, злого умысла у фирмы точно не было, но, возможно, произошла неприятная ошибка. Он извинился перед членами Общества слепых.
Напомним, неприятный инцидент произошёл во время празднования Нового года в Обществе инвалидов по зрению 26 декабря в Кургане. Членам общества раздали продуктовые наборы, в которых, помимо прочих, были и просроченные продукты.
Пожилые люди, возможно, не заметили бы, что некоторые угощения негодны к употреблению — многие их них незрячие. Однако кто-то из родственников участников праздника осмотрел подарки, и отметил просроченную дату изготовления.
Фото просроченных подарков опубликовали в соцсетях 8 января 2020 года.
Выяснилось, что подарки были сформированы самими членами Общества слепых из продуктов, которые предоставил спонсор — «ИП А.В.Якимов».
Как пояснил сам Алексей Якимов, основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием. Перед Новым годом фирма решила поздравить общество инвалидов. Для подарков были приготовлены коробки с провизией.
В Обществе инвалидов подтвердили, что «ИП А.В.Якимов» давно оказывает им спонсорскую помощь. По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Валентины Зыряновой, это сложившаяся практика — многие филиалы подобных организаций стараются привлекать благотворителей, чтобы радовать подопечных.
В управлении социальной защиты Правительства Курганской области подтвердили, что сбор подарков был инициирован общественниками, при этом ситуация находится на контроле у ведомства.
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