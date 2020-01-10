Курган, , 12:26 — REGNUM Компания-спонсор, которая передала курганскому Обществу слепых просроченные продукты для подарков, проводит внутреннюю проверку. Её цель — выяснить, как негодные к употреблению сладости попали в подарочные наборы для инвалидов.

Как пояснил руководитель компании Алексей Якимов, злого умысла у фирмы точно не было, но, возможно, произошла неприятная ошибка. Он извинился перед членами Общества слепых.

Напомним, неприятный инцидент произошёл во время празднования Нового года в Обществе инвалидов по зрению 26 декабря в Кургане. Членам общества раздали продуктовые наборы, в которых, помимо прочих, были и просроченные продукты.

Пожилые люди, возможно, не заметили бы, что некоторые угощения негодны к употреблению — многие их них незрячие. Однако кто-то из родственников участников праздника осмотрел подарки, и отметил просроченную дату изготовления.

Фото просроченных подарков опубликовали в соцсетях 8 января 2020 года.

Выяснилось, что подарки были сформированы самими членами Общества слепых из продуктов, которые предоставил спонсор — «ИП А.В.Якимов».

Как пояснил сам Алексей Якимов, основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием. Перед Новым годом фирма решила поздравить общество инвалидов. Для подарков были приготовлены коробки с провизией.

«Мы давно сотрудничаем с Обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка — на складе могли перепутать коробки. Проверка ещё не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная. Мы стараемся помогать тем, кто имеет меньше возможностей, хотели бы и дальше заниматься такой деятельностью. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов, будем внимательнее формировать наборы», — прокомментировал ситуацию предприниматель Алексей Якимов.

В Обществе инвалидов подтвердили, что «ИП А.В.Якимов» давно оказывает им спонсорскую помощь. По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Валентины Зыряновой, это сложившаяся практика — многие филиалы подобных организаций стараются привлекать благотворителей, чтобы радовать подопечных.

«Подарочные продуктовые наборы филиалы общества слепых формируют не в первый раз, и раньше таких инцидентов не было. Нужно понимать, что руководители филиалов — инвалиды по зрению. Поэтому руководитель местной ячейки, где произошел неприятный инцидент, могла не увидеть сроки годности и даты изготовления. Вместе с этим, я считаю, что просроченные продукты попали в наборы не по чьему-то умыслу, скорее всего, это была пересортица. Видимо, кто-то из исполнителей не досмотрел», — заключила Валентина Зырянова.

В управлении социальной защиты Правительства Курганской области подтвердили, что сбор подарков был инициирован общественниками, при этом ситуация находится на контроле у ведомства.

«Это очень неприятный инцидент, учитывая, что инвалиды по зрению лишены возможности разглядеть мелкие цифры сроков годности. Мы надеемся, что человек, который так пренебрежительно отнесся к работе и не уследил за качеством товаров, будет наказан», — сообщила журналистам глава регионального управления социальной защиты Юлия Козлова.

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