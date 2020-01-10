Мадрид, , 12:25 — REGNUM Власти Барселоны рассматривают предложение об отмене авиасообщения между столицей Каталонии и столицей Испании Мадридом. Об этом заявил советник по климатической чрезвычайной ситуации мэрии города Элой Бадиа в интервью телеканалу Beteve.

По его словам, соответствующая инициатива направлена на борьбу с климатическим кризисом. Он аргументировал позицию властей наличием между городами железнодорожного сообщения.

Данный вид транспорта не выделяет диоксид углерода и более безопасен для окружающей среды, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года в Мадриде прошел «Марш за климат», в котором приняли участие более полумиллиона участников. Шествие проводилось в связи с международной климатической конференцией COP25, в которой приняла участие известная шведская активистка Грета Тунберг. Она приплыла в Испанию на 15-метровом катамаране, проведя в пути из США в Португалию 21 день.

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