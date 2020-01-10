Уфа, , 12:23 — REGNUM В Башкирии учредили гранты главы республики в сфере образования. Об этом 10 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий документ был подписан главой республики Радием Хабировым.

Отмечается, что гранты главы региона учреждены для стимулирования повышения качества образования и создания развивающей социальной среды в республике.

Согласно указу, в Башкирии учреждаются 20 грантов по одному миллиону рублей за достижение высоких результатов в образовании. Гранты будут вручаться по итогам каждого учебного года десяти лучшим городским и десяти лучшим сельским школам Башкирии.

Правительству Башкирии поручено разработать порядок предоставления грантов.

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